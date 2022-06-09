下周一入專科門診等須掃疫苗通行證　病人組織促酌情以快測替代

政府谷針不斷，屢出新招，早前公布「疫苗通行證」下周一(13日)起適用於醫管局專科門診、政府牙科診所等，提供非緊急或非急切醫療服務的指定醫療處所，否則須提供無染疫核酸檢測結果。關心病人權益的讀者郭小姐今早(9日)向東網表示，市民有病要到醫管局求診已是痛苦事，竟要老弱傷殘的病人用幾千元買智能手機，來應酬安心出行、疫苗通行證，實在是勞民傷財。她又提到現在很多個國家已經取消疫苗通行證這類程式，反問醫管局管理層是否很「清閒」 ，要作出一些擾民行為才開心 ？她更認為，若管理層怕死或害怕染病，最好「辭職返自己豪宅歎世界」，不要為痛苦生活的病人添煩添亂。

路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧在電台節目表示，有病人為了疫苗通行證去打針，導致舊病復發，最終獲發豁免接種證明書，亦有人寧願選擇不覆診。與此同時，部分探訪者本身是長期病患，醫院訪客亦要打針的安排會構成影響，希望當局能有酌情權，或能否以快速測試作為進入處所的條件。

嚴楚碧表示，未接種疫苗的長期病患者或嚴重殘疾人士，即使外出亦有困難，出入需要安排復康巴士或陪診人士。若要前往檢測中心，亦需要安排交通，他們擔心檢測結果趕不及發出，會影響專科門診的覆診期。