回顧5年任期　林鄭哽咽兼走音　承認社會對其評價不一

特首林鄭月娥今日(9日)出席任內最後一次行政長官答問大會，她指這個時候要回顧及展望，過去5年香港驚濤駭浪，值得回顧事情特別多，又提到香港今年回歸25周年，將分3部分包括行政立法關係、愛國者治港及香港未來。

她總結自己5年任期時，情緒波動頗大，不時口震及走音。她語帶哽咽提到，面對回歸以來最嚴峻局面，形容局面風高浪急，但稱驅動她向前的是強烈的歷史使命感及時代責任感，認為即使社會對她評價不一，議員認為她領導的政府有改善空間。但自己已交出一張無愧於自己的成績表，為自己40多年來的公務生涯劃上完整句號。

她回想自己第一次來立法會的情況，指自己相當喜歡來立法會，因為是以事論事的地方，為市民做實事的地方，但過去幾年立會發生內訌、鬥爭，對此感到傷心，亦有公務員同事因立會拉布要花好多時間才能進入議事廳。過去議員及官員缺乏互信，雖感到擔心，但不灰心，其後不斷努力吸納不同黨派的意見，但之後一場修例風波，證明良好的行政關係要建基於一國兩制，中央出手完善選舉機制，徹底改善行政立法關係，至現時立法會通過不少條例包括取消強基金對沖等。