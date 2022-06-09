婦人被劫金鏈後傷頭斃命　2匪誤殺罪成判囚10年

在荔枝角的連鎖快餐店工作中年廚房女工，前年5月早上前往上班途中，遭兩名案底纍纍的男子當街劫去她一條價值1.5萬港元的金頸鏈，過程中她頭部受傷，隨後更出現吐血等情況，最終她在5日後死亡。兩名涉案男子早前承認一項誤殺罪，今日(9日)在高院雙雙被判監10年。法官邱智立指，被告貪婪、如同懦夫的行為奪行事主的性命，兩人必定有協議行事，即使角色不同，罪責也一樣。

首被告陳麗明(58歲)，次被告羅健強(59歲)，均報稱無業，並且是黑社會成員。陳過往有27項刑事定罪紀錄，羅則有36項，兩人最近一次犯罪是在2014年，他們被裁定販毒罪成，至2019年出獄。在本案中，他們被控於2020年5月24日，在荔枝角道長沙灣蔬菜批發市場外誤殺女子練麗芬(55歲)。案情透露，其中首被告聲稱因無錢買毒品，故搶去死者的金頸鏈轉售；次被告則稱，起初以為死者欠首被告錢，才隨行看能否提供協助。

法官判刑時指，案中沒有證據顯示死者頭部之所以受傷，是因為被告用硬物襲擊，抑或在搶劫過程中墮地。基於疑點利益歸於被告下，法庭會以後者作判刑基礎。法官接納辯方所說，兩名被告當日沒有周詳的犯案計劃，亦無特定搶劫對象，而次被告並不是扮演主導角色。但法官認為，兩名被告事前必然有協議，理解事件發生，罪責相同。兩人的貪婪令事主死亡，一個完整家庭因而破碎，考慮到案件嚴重性，以判監15年為量刑起點，除認罪扣減外再無減刑因素，最終刑期為10年。

案件編號：HCCC 170/2021