邵家輝指新議會愈見民粹　令商界暗淡無光　政府稱協力做大個餅

批發及零售界議員邵家輝指議事廳上「有人歡喜有人愁」，又指新議會下，世界「愈嚟愈講民粹」，勞工背景議員光芒四射，相反商界議員暗淡無光。特首林鄭指政府在勞工權益上落實很多舉措，對商界而言就是「做大個餅」，良好的勞資關係是需要，而商界應以長遠角度配合政府工作。

她指昨日(8日)看電視訪問有中小企僱主對取消強積金對沖的看法時，提到會解僱長期僱員，改以散工或合約制請人，她認為這種關係難以令企業成功，希望商界以長遠角度配合政府勞工權益方面的工作。

對於工廈活化方面，林鄭回應指這是自己2008年做發展局局長時推出的，但認為現時最大問題是欠缺統一業權，強拍條例已降低至8成，但仍然高，會思考如何持續優化。另一議員邱達根指科技發展仍有改進地方，施政報告亦提出北部都會圈，令資源更加好整合，並詢問林鄭「10年後香港科技係一個點樣嘅發展。」林鄭表示，政府投放很多資源在創科界，因為要達致有效果需要大刀闊斧，並指10年後香港在科研等領域有國際領先地位，包括生命科學及醫療科技。