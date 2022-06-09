中大醫學院教授于君　獲光華工程科學獎　中國工程科學最高殊榮

香港中文大學醫學院教授榮獲中國工程科學界最高殊榮。中大醫學院今日（9日）公布，中大醫學院助理院長暨卓敏內科及藥物治療學講座教授于君，榮獲中國工程院頒發第14屆「光華工程科學獎」，表揚她在胃腸道腫瘤研究的成就及貢獻。

「光華工程科學獎」是兩年一度的獎項，更被喻為中國工程科學技術及工程管理領域最高榮譽。本身為腸胃科研專家的于君，於2005年加入中大醫學院內科及藥物治療學系，現為中大消化疾病研究所、消化疾病研究實驗室及消化疾病研究國家重點實驗室主任，長期致力於消化系統腫瘤分子機制、腸道微生態、腫瘤分子標誌物和抗腫瘤治療靶點等基礎和轉化研究。

于君獲獎後表示，對此感到十分榮幸，更證明了國家對香港科研人員的認可。由於胃、腸及肝癌的發病率極高，是常見的癌症殺手，她長期致力於消化系統腫瘤的研究，希望可將科研成果運用於臨床上，以解決患者的煩惱。她形容科研是永無止境的，光華工程科技獎只是一個起點，她計劃會將獎金運用在科研及推進國內外的學術交流上。