港大校內設全港首個生蠔養殖場　主力培育3種蠔苗

生蠔不但美味還有過濾海水的功能，然而，近年受到由氣候變化，以及環境污染影響，導致生蠔於本港大規模地死亡，死亡率更高達80%。因此，香港大學(港大)生物科學學院遂與本地生蠔業界攜手設立全港首個生蠔養殖場，以培育本地蠔苗以維持生蠔水產養殖，改善本地生蠔養殖者的生計，而該養殖場預計於本年7月1日投入營運。

生蠔養殖場位於港大校內，採用新式孵化技術提高蠔苗的產量。蠔苗長成後，將移至位於鶴咀海岸保護區的太古海洋科學研究所進行數週的監測，直至蠔苗生長穩定後，才將之供應給養殖者。養殖場設有一個藻類養殖區，為生蠔幼蟲和幼苗提供充足的食物。 另有幼蟲養殖區，場內設有容量達2,000升的海水循環系統，亦設有幼蟲着床和養殖設施。 此外，化學實驗室區域則用於研究蠔肉的品質和食品安全指數。場內將生產3種本地生蠔品種的蠔苗：包括香港牡蠣、近江牡蠣和葡萄牙牡蠣，預計每年可生產約10,000串蠔苗，而每串大約附有200隻優質蠔苗。養殖場將於本年夏季試業；此技術有望在2024年供生蠔養殖者採用。

港大生物科學學院和太古海洋科學研究所華俊博士表示，養殖場不僅是為了生產蠔苗而設，也是一個研究、教育和知識交流的平台，希望這個生蠔孵化場能夠促進跨學科研究，能使零碳排放的生蠔養殖業更加現代化，會與世界各領導者作緊密聯繫，運用大數據和機器學習工具培育出高品質的的蠔苗。