疑無交卡數　梁唐青儀遭入稟追討9.3萬欠款

前行政長官梁振英之夫人梁唐青儀，疑因未有繳交1張信用卡卡數，涉款約9.3萬港元。信用卡公司於昨日（8日）入稟區域法院，向梁唐青儀追討欠款及逾期費用。入稟狀透露，涉事9.3萬港元的款項理應於今年4月底支付，信用卡公司在5月初向梁唐青儀發出律師信，但未獲回覆。

本案原告為美國運通國際股份有限公司（American Express International Inc.），被告則為梁唐青儀。據原告入稟狀所載，被告的地址為於山頂貝璐道，與梁振英的住所位置符合。原告在其入稟狀指，被告人所持的美國運通信用卡截至2022年4月28日，應付金額為93,155.41港元，原告其後多次要求被告還款，並於同年5月4日向被告發出律師信，惟被告始終沒有還款，亦無作任何回覆。原告因此惟有提出今次訴訟，要求法庭頒令被告還款，以及以年息35.34厘計算的逾期還款附加費及利息，和今次訴訟的訟費。

梁唐青儀現年65歲，現為香港女童軍總會會長。她在1981年與梁振英成婚，婚後育有1子2女。她曾於英國留學，並曾於香港任職律師。

入稟編號：DCCJ 2115/2022