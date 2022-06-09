政Whats噏：冀再議架構重組但乏人和應 狄志遠不支持設副司長將投反對票

狄志遠冀財委會再討論政府重組架構撥款，但得唔到其他議員和應。

立法會財務委員會明日(10日)開會，屆時將表決通過架構重組開位建議，有關開位嘅年總額外薪酬開支約為9,500萬港元。早前議員狄志遠要求喺財會再次討論撥款建議，但由於尋日(8日)截止前並無有任何議員和應，故明天會議將直接表決而不作任何討論。另狄唔支持增設3個副司長，提出分開表決，但遭政府拒絕，故明天會投下反對票。

早前人事小組委員會通過開位建議後，狄隨即去信財委會主席，要求財委會喺下次財委會會議能進一步討論政府重組架構撥款，但截止尋日只有佢一個人提出，即使某啲黨派曾贊成再討論，但最終轉呔，得唔到其他議員和應。因無法達到3位議員提出嘅門檻，不能重新討論。

至於狄日前再次去信財委員主席，要求將副司長及相關辦公室人力嘅撥款分開表決，但佢話，財委會主席曾詢問政府，當局不同意安排，故不能分拆投票。有見及此，雖然狄支持設立15局，但不支持設立副司長，但不可分開投票，因此明日表決政府重組撥款申請時將會投下反對票。