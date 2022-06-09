男生疑求議助與無業漢刪上網紀錄　3人涉妨礙司法公正受審

18歲副學士男生於2019年被指管有爆炸品而被捕，被還押多月後始獲准保釋。惟後來警方發現在他還押期間，懷疑與來探訪的區議員黃國桐之助理及1名無業男子串謀，協助他刪除其互聯網戶口的資料。該議員助理及無業男子因而同被捕，與男生同被控串謀妨礙司法公正罪。3人今天（9日）起在區域法院受審，控方指探訪期間，3人有關的對話被探訪室的數碼化錄音系統錄下，指男生曾要求協助刪除其網頁瀏覽紀錄，及透過「鬼機」號碼取用的資料等。至於辯方則表示會爭議錄音中對話者的身份。

3名被告依次是學生鄺偉邦（18歲）、區議員助理余昕鈺（19歲）及無業漢黃俊燁（20歲），3人同被控於2020年2月3日，在壁屋懲教所一同串謀妨礙司法公正，即達成協議刪除兩個由電郵登記的互聯網帳戶內的數碼資訊，及一個屬鄺的不明手提電話號碼可取用的數碼資訊。鄺另再被控2項管有爆炸品罪，指他於2019年12月24日，在觀塘寶冠大廈的時昌迷你倉內，保管硝化纖維素及10個煙霧餅。辯方將會指鄺是有合法目的管有涉案物品，另外亦會爭議錄音中對話者的身份等。

控方開案陳詞指，鄺於2019年12月24日下午進入涉案迷你倉後被截停，並在他背包及手持紙皮箱內搜出防毒面具及過瀘器膠蓋。警方及後又搜查他使用的迷你倉，發現不少化學品，包括涉案的爆炸品等。警方拘捕並警誡鄺，鄺表示「啲煙霧餅我用嚟影相時做煙霧效果，啲化學品係我自己為興趣用嚟做實驗想溝啲新種類化學品」。鄺在其後的錄影會面中又表示，部分用品有用來表演玩魔術。鄺就此事被還押期間，另外2名被告曾往探訪，當中3人的對話顯示鄺要求助刪除帳戶內相關資料等，警方後從鄺的電腦中擷取其瀏覽紀錄，當中有與爆炸品有關。

案件編號：DCCC 285/2021