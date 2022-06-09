海關聯機場保安首次合作繁育8搜索犬　料最快明年初服役

香港海關首次與機場保安有限公司(機場保安)合作繁育及培訓搜索犬，並在今年2月成功誕下8隻拉布拉多犬，其中機場保安獲分配2隻，未來主要負責搜索機場範圍的爆炸品及槍械彈藥，8隻搜索犬經成長及培訓後，料最快明年初可開始服役，為守護香港出一分力。機場保安有限公司助理行政總裁郭美森表示，待幼犬約4個月大及注射疫苗後，會接返公司的犬隻行動小組基地培訓，她又指，機場保安的犬隻行動小組現時有10隻搜索犬，具備嗅索爆炸品及槍械彈藥能力，平日負責在機場客運大樓執行巡邏及嗅索工作，並兼任旅客大使角色。

根據去年7月，香港海關與機場保安簽署的框架協議，雙方就領犬執法範疇合作，雙方可共用搜索犬設施、聯合演習訓練及犬隻繁育等。目的是加強行動能力、應對未來挑戰及確保機場安全。經雙方努力安排下，終找出海關的雌性搜索犬Rosie及機場保安的雄性搜查犬Hugo成功配對，兩隻均屬拉布拉多犬，並在今年2月5日成功誕下8隻幼犬，百份百屬自行繁殖及培育，分別取名「DEFEND HK」(保衞香港)的首個英文字作為名字，其中6隻屬海關，2隻屬機場保安。

香港海關搜查犬課監督黃惜忻表示，海關自2016年起，已與警方、消防及懲教等紀律部隊合作培訓領犬，今次是首次與私人公司合作，她指現時海關有71個領犬小隊，分別負責搜索毒品、爆炸品、槍械彈藥及鈔票，未來還有煙草範疇，她指現時大約7成的搜索犬屬自行繁殖及培育，除拉布拉多犬外，還有史賓格犬，而被揀選作配對的領犬，需要在2歲至5歲之間、體格強壯、嗅覺靈敏、生理周期適合及與配對領犬沒有血緣關係等。至於領犬在出生後4個月已開始培訓社交及觀感認知能力，待9個月至1歲左右，已可進行10至12個星期的搜索毒品及爆炸品訓練，料「DEFEND HK」最快明年初可開始服役。

負責迎接今次8隻新生命的有4位領犬員，海關及機場保安各派出兩位，由Hugo及Rosie的結識至誕下結晶品，4位領犬員均見證每個過程，海關領犬員李淑玲分享接生時難忘經驗，她指Rosie生產前已有所動作，包括抓地及不停轉圈，當自然生出首隻幼犬後，第2隻需以人手拔出及協助剛出生幼犬呼吸，過程緊張及感動。而屬機場保安領犬員的何鳳怡表示，與Hugo合作超過1年，她憶述初時Rosie也不給予Hugo接近，幾經努力下，才可以令牠倆「有情人終成眷屬」，並成功誕下幼犬及健康成長。