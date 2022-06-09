警破黑幫收放債集團拘主腦等46人　首揭用「貓池」電話轟炸追數

疫情對經濟造成沉重打擊，警方留意到近年高利貸及非法收數活動顯著增加，由2019年錄得1,913宗非法收債案，至2021年上升至2,704宗。鑑於情況嚴重，東九龍總區刑事部收集情報，成功鎖定一個由黑幫操控的非法集團，該集團組織嚴密，大約運作一年，成員以保安嚴密的商住大廈作行動基地，與一些非法放債和持牌財務公司合作，進行包括放債及收債的「一條龍」服務。警方前日(7日)及昨日(8日)展開代號「烈戰」行動，於全港多區拘捕39男7女(14至56歲)，涉嫌「用過高利率貸出款項」、「洗黑錢」、「串謀刑事毀壞」、「串謀刑事恐嚇」等罪名，當中包括主腦、骨幹成員、公司負責人和職員，並有9名未成年人士，部分人有黑幫背景，各人已獲准保釋候查，案件仍在調查中，稍後會尋求律政司意見。

根據調查，今次瓦解的集團以行動中心為核心，統籌、策劃及執行非法收放數工作，初時以「cold call」或訊息「漁翁撒網」推銷低息貸款，並將申請人轉介至集團相關的財務公司借貸，而在處理申請時，職員亦會以不同藉口抽起部分貸款，其中一案的受害人被抽去款項等同所得貸款的4分之1，令支付年息高達超過380厘，遠超法例規定。行動期間，警方搜查上述行動中心、兩間持牌財務公司和一間收數公司等超過30個地點，檢獲大量借貸申請文件、大額現金等證物，另揭發集團在中心建立欠債人資料庫，內裏儲存逾2,300名欠債人資料，相信他們透過預設電腦程式，利用俗稱「貓池」的電話卡數據機向「債仔」及其家人發動電話轟炸，利用恐嚇訊息追數，亦是首次發現有歹徒以該手段收債。

據了解，集團無間斷向目標打出大量語音通話，藉此短暫癱瘓他們的手機，有人甚至在半個小時收逾千個垃圾電話。倘若電話攻勢無效，集團會將行動升級，由中心指揮收數公司，以淋油、塞匙窿等破壞行動威脅「債仔」就範，而他們亦會透過社交平台和交友程式，以數百港元報酬招募年輕人參與相關違法工作，情況令人關注。警方的資料顯示，案中估計牽涉另外20多間財務公司，並與集團共用欠債人資料庫，目前正追查該些公司與集團的關係，不排除有更多人被捕。