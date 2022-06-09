菲傭猝死死因研訊　中介無保存僱傭文件被官斥

菲籍女傭來港打工3個月後疑不堪工作環境，要求解約回鄉，但及後於1個月通知期間猝死。死因庭今（9日）就事件繼續死因研訊，曾協助死者的僱傭中介被質疑，沒有保管死者與僱主洽談的工作要項、死者就職前驗身報告等文件，中介回應說在客人接走女傭後，「件事就完咗」，又稱意想不到事情會如斯發展，否則會保留相關文件，結果被裁判官斥責做法本未倒置，「唔係出咗事先至做記錄嘅」。由於本案其中1名陪團員感染新冠，裁判官今決定在少1名陪團員的情況下繼續研訊。

死者QUINTO, Leonita Arcillas，於2017年4月4日逝世，終年46歲。由於僱主一家已經移民離港，故只能夠在庭上讀出僱主夫婦的口供。僱主許順彬長期於內地工作，不清楚死者的情況，其妻黃勝榕於2016年12月透過大眾通女傭中心與死者簽約，月薪4210港元。死者來港體檢時顯示身體正常，但是入職後開始咳嗽，黃擔心死者患肺病，曾陪同死者救診及照肺，但無發現異樣，後來死者再無咳嗽。及至翌年4月4日，當日是法定假日，但是死者煮早餐後沒有外出，黃見死者躺在房間的上格床休息，及後許多次叫死者但對方均無回應，於是報警求助。但死者送院後搶救不治。

大眾通女傭中心東主李偉康上庭供稱，他沒有保管死者的文件，稱因為更換電腦而失去紀錄。他亦沒有檢查死者驗身報告，因為如果報告顯示女傭身體有毛病，醫務所或傭主自然會注意到，但當時他沒有就此收到任何通知，故認為死者身體無問題。李續稱，死者曾向他訴苦指因為被女僱主大聲責罵而感到不愉快，她只要拖地不夠乾淨，就要「不停拖、不停拖」，經常工作至半夜。

案件編號：CCDI-663/2017