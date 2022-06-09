涉管有製炸彈材料　2男區院提訊

警方去年2月在粉嶺拘捕1名程式設計師，並在他攜帶的行李內搜獲懷疑鞭炮和一批化學品，估計用來製造炸彈。警方另外在一個單位搜獲弓箭和電槍等物，並拘捕單位男租戶。上述2男分別被控管有爆炸品和管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，案件今天（9日）在灣仔區域法院提訊，涉案程式設計師擬承認管有爆炸品罪，將於明年1月13日答辯；單位租客則不認罪，其案件排期在明年8月14日開審，期間續准保釋。

首被告黃智榮（42歲、程式設計師）被控1項管有爆炸品罪，指他於2021年2月8日，在粉嶺榮福中心對出近馬適路及聯捷街交界的行人路，管有17.4公斤的硝酸鉀、約2.8公斤的氧化鐵、約1.8公斤的鎂、約1.2公斤的鋁、約4公斤的硫磺、約1.5公斤的煙火棒、約260克的鞭炮、3套無線電遙控裝置、1條USB線和2個電子磅。

次被告張煜球（62歲、裝修工人）則否認管有攻擊性武器、無牌管有無線電通訊器具及無牌管有槍械共3罪，案件將會在明年8月14日開審，預計須審訊7天。控方預計會傳召13名證人，其中包括6名專家證人，並倚賴警誡錄影會面。控罪指張於2021年2月8日，在粉嶺聯捷街榮福中心一單位內，管有69枝箭、45個箭頭、5把弓、2支電槍、8支伸縮棍、1個鉗及1套螺絲批。

案件編號：DCCC 891/2021