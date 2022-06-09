海關冚康樂園獨立屋私煙倉　拘2男子起950萬元貨

香港海關昨日(8日)在大埔康樂園一獨立屋，搗破一個私煙儲存倉庫，檢獲約340萬支懷疑未完稅香煙，包括12萬支另類吸煙產品，市值約950萬港元，應課稅值約650萬港元，拘捕2名本地男子，並扣查一輛客貨車。

海關稅收罪案調查科高級調查主任梁啟聰表示，昨午在該私人屋苑截查一輛擬駛入獨立屋車房的客貨車，在車上搜獲2萬支疑未完稅香煙，當場拘捕34歲司機及25歲乘客，押解2名男子進入獨立屋搜查，再起出近340萬支私煙。私煙倉位處的私人屋苑保安嚴密，私隱度高，以前舖後居方式運作約半年，屋內所有窗戶皆以遮光布遮蓋，以增加海關偵查難度。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，

海關相信該批私煙經水路運來港，並供應本地市場，2名疑犯均報稱無業。據了解，行動時正值天文台發出紅色暴雨警告，海關相信客貨車司機警覺性較低，屋苑居民亦不會出入，經安全估計後才採取行動。2名疑犯沒有反抗，惟採取不合作態度，拒絕講出獨立屋大門電子鎖密碼，海關需爆門入屋。另外，獨立屋面積約2,500呎，私煙集團透過地產中介租用，每月租金6至7萬港元，疑因左鄰右里互不認識，加上海關人員進入屋苑時，有機會被保安識破，因此集團才會租用獨立屋作私煙倉。