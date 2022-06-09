9人入境檢測證染疫　烏干達一家六口中招

有一家六口由烏干達入境，夫妻及4名子女同時染疫。

澳門新冠病毒感染應變協調中心今日(9日)公布，9名分別由烏干達、美國及葡萄牙入境的澳門居民，經核酸檢測證染疫，其中兩宗被列為二度感染(復陽)個案，餘下7人被列為無症狀輸入病例，當中有一家六口由烏干達入境，夫妻及4名子女同時中招。

一家六口個案方面，包括44歲妻子、43歲丈夫，以及分別7歲、13歲、15歲的兒子和11歲的女兒。他們本周日(5日)在烏干達檢測結果均為無染疫，同日乘坐EK730航班到杜拜轉機，周二(7日)由杜拜乘坐FZ1207航班到馬爾代夫轉機，同日乘坐航班到新加坡，昨日(8日)由新加坡乘坐TR904航班回澳門，入境時接受檢測顯示中招。

另外，第7名患者為44歲男子，他本周一(6日)在美國乘坐SQ325航班前往新加坡，昨日再乘TR904航班入境。二度感染個案方面，兩名患者分別是85歲婦人及55歲男子，二人均在今年5月曾經確診。他們周二乘坐LH1781航班由葡萄牙前往德國，同日由德國乘坐SQ327航班前往新加坡，同樣於昨日由新加坡乘坐TR904航班入境澳門。