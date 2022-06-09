警司陳凱港涉與商人串謀騙按揭　押後7.19再訊

現被停職的沙田警區助理指揮官陳凱港，因涉嫌欺騙按揭貸款於去年5月被捕，他其後與1名商人被控2項欺詐罪，案件早前轉介區域法院，今天（9日）再提訊。陳的代表大律師申請押後答辯，以待進一步查看控方文件，法官將案件押後7月19日再訊，續准兩被告保釋。

2名被告依次為陳凱港（50歲、無報稱職業）及汪浩毅（49歲、商人），他們同被控2項欺詐罪。陳的代表大律師今天上庭時沒有穿上黑袍，須法官高勁修提點，案件為此一度押後，以待他折返辦公室及取回黑袍。汪今天就沒有律師代表，但他表示已聘請律師，高官質疑為何其律師今天沒有到庭，並要求案件下次提訊時作解釋。

控罪指，兩被告於2019年5月17日與11月4日之間，藉隱瞞陳凱港的職業即香港警務處警司，虛假地向東亞銀行有限公司表示，陳凱港於2019年7月至11月期間受僱於出眾資本有限公司，並接受逾24萬港元月薪；以及在同年5月17日至12月27日，連同陳凱俊隱瞞陳凱港的警司職業，虛假地向華僑永亨信用財務有限公司表示，陳凱港於2019年9月至11月受僱於出眾資本有限公司，接受逾24萬港元月薪，以及陳凱俊於同年11月至12月受僱於新凱國際貿易有限公司，接受逾11萬港元月薪。令2家銀行有相當程度的可能性會蒙受不利，即分別批出2筆貸款，涉及2154.9萬及480萬港元。

案件編號：DCCC132/2022