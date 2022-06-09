年燒7億低效滅鼠　綜合指數未見影　食環署僅稱會探討可行性

本港鼠患問題多年來為人詬病，申訴專員公署上月主動調查食環署的防治鼠患工作，認為「鼠患指數」不足以反映鼠患實況，建議食環署應研究制訂「綜合鼠患指數」。根據立法會最新文件，食環署指正檢討現時鼠患參考指數調查的方法，亦正聯同本地大學，探討制訂「綜合鼠患指數」的可行性等，將在2022年底前審視檢討進展。

房屋委員會早前選取約80條重點屋邨，推行額外防鼠措施及宣傳教育工作。文件提到，房屋署80個重點屋邨在2021-22年度進行的滅鼠行動期間，房屋署合共收到約140宗鼠患投訴/查詢，捕獲約2,560隻老鼠，以及堵塞約1,120個鼠洞。另外，食環署指，會逐步在全港各區推行夜間防治鼠患行動，包括今年7月中起設立夜間防治鼠患流動隊，及在深夜時段捕鼠器，食環署正檢討並會在2022年內訂出更適當和具代表性的指標，用作評估工作成效。

政府去年投放逾7億港元公帑，用於食物環境衞生署的防治蟲鼠工作，創過去5年新高。惟工作成效未見顯著，年內收集死鼠及捕獲活鼠僅67,182隻，即平均每隻開支高達逾1萬港元。現時食環署以每半年一個周期進行鼠患參考指數調查，調查人員會輪流在全港50個監察地點擺放監察鼠餌，統計被老鼠咬過的數目，從而計算出鼠患指數。申訴專員趙慧賢上月曾指出，此調查方法有局限性，未能如實反映鼠患實際情況，建議食環署先探討能否改良此調查方法，再研究制訂綜合鼠患指數的可能性，例如將不同因素納入指數裏，有助評估鼠患嚴重程度，以更全面反映鼠患情況。