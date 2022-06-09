今增674確診　輸入佔73宗　檢疫酒店兼職工疑染BA.4或5

本港第5波新冠肺炎疫情，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(9日)新增674宗確診，屬近期新高，當中包括73宗輸入個案。再有1名患者離世。多90宗學校呈報個案，涉及81間學校，九龍塘方方樂趣英文小學多2宗個案。當局留意到最近有1至2宗病例屬殘餘病毒二度感染(復陽)。

新增1名46歲女患者懷疑感染Omicron BA.4或BA.5變種病毒，她在麗豪航天城酒店從事兼職工作，最後上班日期為本周二(7日)，居於東涌逸東(二)邨17座德逸樓，其工作主要協助帶物資予受檢人士，例如口罩、面罩及手套，防護中心將再聯絡該酒店有否懷疑個案相類似基因，由於工作位置屬高危地點，懷疑感染源頭是在工作發生。

另外，再多8宗BA.2.12.1病例，截至今日累計112宗相關個案。其中3宗患者居於何文田冠德苑冠昌閣，該大廈早前有確診個案，已進行強檢；另有2人居於西貢消防處百勝角已婚人員宿舍，他們是早前柴灣香島5座確診個案的親戚；另有1名76歲女士居於火炭嘉美花園；1名16歲男子居於將軍澳和明苑和暉閣；另有1名25歲女子居於灣仔東基大廈。