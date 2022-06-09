照顧者報告出爐　促派社區券及現金作支援　勞福局：原則上同意

由勞工及福利局委聘的顧問團隊所進行的「香港長者及殘疾人士照顧者的需要及支援顧問研究」報告，今日(9日)公布，報告建議照顧者應從社區承托照顧者、提升照顧者能力、多方協作，及確保照顧者支援措施的可持續性等4方面入手。另有11項具體建議，包括提供合適的服務、社區券及現金的組合以支援照顧者等。勞福局稱，政府原則上是同意報告提出的發展方向和建議，並會作出跟進。

至於報告所提出的具體建議，包括提供「照顧者為本」的培訓和介入服務、識別高危照顧者並提供及時支援、提升照顧者對輔助科技的認識、接觸和使用等。顧問研究強調，支援照顧者是家庭、社區、企業和政府的共同責任，不同界別、專業、機構及政府間應多方協作，推展各項服務，例如採用靈活創新的模式及善用科技、政府及非政府資助，以提供可持續的支援，同時應整合政府已投放的資源，從而提升服務的成效。

勞福局表示，稍後會向立法會福利事務委員會匯報研究報告；政府亦會跟進顧問報告提出的方向和建議，適時徵詢持份者意見，考慮切實可行的措施以持續支援照顧者。有關報告由政府於2020年7月委聘香港理工大學顧問團隊進行，其中訪問了近5,000名包括長者、殘疾人士及其照顧者，以及部分安老或康復服務持份者，分析長者和殘疾人士照顧者的服務需要，並諮詢相關委員會的意見。