首宗裁定套丁屬詐騙案件　發展商已去世餘11人續上訴　

丁屋發展商李欽培被指向多名沙田原居民違法購買丁權，並在申請興建丁屋時詐騙地政總署，在2015年與11名原居民於區域法院被裁定串謀詐騙罪成，成為首宗「套丁」被定罪案件。他們獲准保釋等候上訴，高院上訴庭今天（9日）開庭作提訊。據上訴庭透露，李欽培早前已經身故，因此其上訴不會繼續，其餘11名原居民的上訴將繼續。上訴庭早前已排期於今年11月1日開庭處理眾上訴人的上訴許可申請，預計需時8天。

12名上訴人分別為年近9旬的丁屋發展商李欽培；及11名沙田原居民陳志昌、黃卓帆、韋俊傑、韋震豪、溫貴麟、鄭國華、鄭宇宏、鄭興、邱貴珠、韋柏瀚及劉德勝，12人早前全部均被裁定串謀詐騙罪成。李被判囚3年，除了溫貴麟和鄭興因年老被判囚2年半外，其餘9名原居民判囚2年10個月。本案上一次提訊在去年底，當時李欽培仍健在，現他已身故，故只餘下11名上訴人。

據早前透露，控辯雙方在上訴時均會傳召專證人作供，包括作為控方專家證人的林棟貽及作為辯方專家證人的Christopher Robinson。就該2名專家，控辯雙方今天申請，加入2人就案件事實方面之證供。上訴庭最終決定，接納將2人就事實方面證供的誓章於法庭傳檔，待考慮該些證供後，才決定是否將2人的身份轉為有關事實方面的證人。由於爭議仍未完成，今次提訊將於明天（10日）將繼續。

案件編號：CACC 425/2015