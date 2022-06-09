童樂居虐兒案首次有被告認罪　押後6.22判刑　

由《東網》率先獨家披露的香港保護兒童會轄下「童樂居」員工虐童事件，至今共27名女職員被警方落案控告「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，其中17人會轉介至區院審理，其餘10人則留在裁判法院處理。上述10人今天（9日）在九龍城裁判法院應訊，其中1人決定認罪，成為事件中首名被定罪的被告。案情揭露她曾扯一名2歲男童的頭髮，又突然在廁所內把男童的頭推向牆。裁判官准被告保釋至6月22日判刑，期間為被告索取背景報告及社會服務令報告。至於其餘9人則暫毋須答辯，分別押後至7月及8月再訊。

今日認罪的是46歲的香詠姍，已婚，丈夫是中學教師，2人育有一名讀小五的女兒。被告在1996年開始在童樂居任職幼兒工作員，至今年1月被辭退。案情指2021年12月17日，童樂居收到投訴，指有人在童樂居戶外遊樂設施襲擊兒童。事件最終交由警方處理。警方翻查閉路電視片段，揭發407宗虐兒事件。其中在2021年11月30日晚，本案以「B」為代號的2歲男事主在童樂居2樓活動室和其他兒童玩耍，期間B用手捉着另一人的臉。此時被告走向B，一手扯B的頭髮，一手拉B的頭。B哭泣反抗嘗試轉身離開，但遭被告拉手臂。此外，同年12月17日下午，被告在童樂居2樓洗手間摺衫，包括B在內的8名兒童則靠牆而坐。期間被告將一條褲擲向一名兒童，再突然用力把B的頭推向牆，B的頭撞牆後反彈並感到痛楚，雙手撫頭。

辯方求情指，在首次事件中，被告只是想制止事主捉他人臉的行為；而第二次事件，被告則是想讓較活躍的事主集中去廁所。被告已深感後悔，承認自己鹵莽及不專業，會以此為鑑，願意向男童道歉和賠償，又稱案件揭發後，她患上創傷後遺症及焦慮抑鬱症。本案其餘9名今日應訊的被告包括李慧雯（24歲）、謝綉蔚（25歲）、張惠燕（29歲）、李佩貞（32歲）、林美寶（56歲）、陳靄盈（23歲）、周翠英（45歲）、傅悅朗（25歲）、劉露琪（24歲）。除林美寶的案件押後至7月8日再訊外，其餘8人的案件均押後至8月4日再訊，9人續准保釋。

案件編號：KCCC 88,238,285,350,597,649,1365/2022