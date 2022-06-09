懲教署職員偷拍裙底　有違公德罪成押後2周判刑

懲教署男職員被指在去年8月，於中環環球大廈附近一部扶手電梯上偷拍女子裙底，因而被控作出有違公德的行為罪。案件今天（9日）於東區裁判法院裁決，他被暫委裁判官何慧嫻裁定罪成。裁判官指雖然被告的手機找不到裙底相片，但不等於被告沒有作出偷拍行為，也不等於案情不合邏輯。裁判官信納目擊證人的口供，裁定被告罪成，並將案件押後至6月23日判刑，期間會為被告索取社會服務令報告，被告以原有條件保釋候判。

24歲被告許全有，被控於2021年8月30日在中環環球大廈外扶手電梯拍攝女子X裙底。案情指，被告當時用右手拿着手機疊着銀包，以30度角偷拍X的裙底。一名男途人目擊事件上前捉住被告，向被告詢問「你係咪影裙底」，被告回應「無，我影下啲女啫」及「畀次機會呀，我重有屋企人要養，唔衰得」。

裁判官指，捉住被告的男途人是本案唯一目擊者，法庭要謹慎考慮他的可信性及可靠性，裁判官認為他的供詞清晰直接，作供時神態認真堅定，與事主的供詞也無重大分歧，是誠實可靠的證人。雖然涉案手提電話沒有發現裙底相片，但背後可以有很多理由，可能刪除了、或者拍不到，法庭不宜猜測，但沒有相片不代表被告沒有干犯相關控罪，最終裁定被告罪名成立。辯方求情指，被告現被懲教署停職留薪，今天被定罪，相信很大機會丢失工作，對被告來說已是很大打擊。被告亦因本案飽受精神壓力，患上抑鬱症。辯方又呈上被告的父母及同事等為他撰寫的求情信，並指本案嚴重性偏低、受害人幸運地沒受很大困擾，冀法庭以社會服務令或緩刑處理。

案件編號：ESCC 473/2022