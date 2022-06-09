荃灣龍門一番再陷食安危機　炒飯被揭芽孢桿菌超標10倍

食物環境衞生署食物安全中心今日(9日)公布，中心從荃灣某食肆抽取的1個炒飯樣本中，檢出蠟樣芽孢桿菌含量超標10倍，當局目前正跟進事件。經東網記者查詢得悉，涉事食肆為荃灣青山公路荃灣段388號(中染大廈)的「龍門一番 上海·紫砂燉湯」。該店舖早前於5月3日亦曾被安全中心於炒飯樣本中驗出含蠟樣芽孢桿菌超標14倍。

食安中心跟進1宗相關事件時，從荃灣一食肆抽取上述炒飯樣本進行檢測。結果顯示該樣本每克含110萬個蠟樣芽孢桿菌。根據《食品微生物含量指引》，即食食品每克含超過10萬個蠟樣芽孢桿菌即屬不滿意。中心已知會有關食肆上述違規事項，並指示其暫停出售相關食品。中心亦已派員巡查該食肆，向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，並要求該食肆檢視和改善生產流程及進行徹底清潔和消毒。中心會繼續跟進事件及採取適當行動，如有足夠證據，中心會提出檢控。

中心發言人又提醒，蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或儲存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。另根據《公眾衞生及市政條例》(第132章)第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。