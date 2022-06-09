多36場所納強檢 太古城中心春水堂上榜
2022年06月09日 21:40
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太古城中心春水堂納入強檢名單。
再增36個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(9日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該36個地方的人士，須於明日至後日(10日至11日)期間進行病毒檢測。
涉及多宗病例的地點如下：
1.大埔南華莆168號好時華廷18座
2.柴灣萃文道9-23號滿華樓A座
3.九龍城美東邨美德樓
4.新蒲崗康強街32-34號康強洋樓A座
5.紅磡海逸豪園15A座
6.灣仔鳳凰閣3座
7.薄扶林63 Pokfulam 1座(Amber House)
8.鰂魚涌康怡花園N2座
9.西營盤德輔道西321號瑧璈
10.銅鑼灣東角道26號怡安大廈
11.灣仔皇后大道東146-152號明仁大樓
12.香港仔田灣邨田麗樓
13.牛頭角牛頭角上邨常榮樓
14.藍田平田邨平善樓
15.旺角上海街711號/荔枝角道57-61號榮光大廈
16.油麻地德成街1-5號康源閣(A座及B座)
17.深水埗榮昌邨榮傑樓
18.又一村玉蘭路9號玉寶閣
19.油塘高翔苑高麟閣
20.何文田仁禮花園C座
21.長沙灣蘇屋邨荷花樓
22.荃灣愉景新城10座
23.沙田河畔花園D座
24.黃大仙黃大仙上邨倡善樓
25.何文田冠德苑冠昌閣
26.將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍3座
27.沙田樂楓徑3號嘉美花園
28.將軍澳和明苑和暉閣
29.灣仔謝斐道168號東基大廈
30.東涌黃泥屋2號地下 大頭蝦南風海鮮酒家
31.何文田何文田廣場3樓302號舖 翠河餐廳
32.鰂魚涌太古城中心1樓102號舖 春水堂
33.沙田山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓 龍悅
34.屯門恒順園4座
35.灣仔駱克道285-295A號高華大廈
36.將軍澳維景灣畔12座
《香港疫慌》專頁:http://hk.on.cc/fea/hkdisease