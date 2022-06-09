多36場所納強檢　太古城中心春水堂上榜

再增36個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案被納入強檢名單，政府今日(9日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該36個地方的人士，須於明日至後日(10日至11日)期間進行病毒檢測。

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔南華莆168號好時華廷18座

2.柴灣萃文道9-23號滿華樓A座

3.九龍城美東邨美德樓

4.新蒲崗康強街32-34號康強洋樓A座

5.紅磡海逸豪園15A座

6.灣仔鳳凰閣3座

7.薄扶林63 Pokfulam 1座(Amber House)

8.鰂魚涌康怡花園N2座

9.西營盤德輔道西321號瑧璈

10.銅鑼灣東角道26號怡安大廈

11.灣仔皇后大道東146-152號明仁大樓

12.香港仔田灣邨田麗樓

13.牛頭角牛頭角上邨常榮樓

14.藍田平田邨平善樓

15.旺角上海街711號/荔枝角道57-61號榮光大廈

16.油麻地德成街1-5號康源閣(A座及B座)

17.深水埗榮昌邨榮傑樓

18.又一村玉蘭路9號玉寶閣

19.油塘高翔苑高麟閣

20.何文田仁禮花園C座

21.長沙灣蘇屋邨荷花樓

22.荃灣愉景新城10座

23.沙田河畔花園D座

24.黃大仙黃大仙上邨倡善樓

25.何文田冠德苑冠昌閣

26.將軍澳消防處百勝角已婚人員宿舍3座

27.沙田樂楓徑3號嘉美花園

28.將軍澳和明苑和暉閣

29.灣仔謝斐道168號東基大廈

30.東涌黃泥屋2號地下 大頭蝦南風海鮮酒家

31.何文田何文田廣場3樓302號舖 翠河餐廳

32.鰂魚涌太古城中心1樓102號舖 春水堂

33.沙田山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓 龍悅

34.屯門恒順園4座

35.灣仔駱克道285-295A號高華大廈

36.將軍澳維景灣畔12座