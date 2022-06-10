日本遊臨門歎慢板　赴日簽證申辦需時　首團延後11日出發

日本今日(10日)起有限度開放入境，但本港旅行團辦理旅客簽證需時，已報團的港人料需等多至少一兩星期才能出發。有本港旅行社原本計劃下周一（13日）首團出發，惟日本方面疑因開關籌備工作多，至今沒回覆本港旅行社出團事宜。多間旅行社網頁亦顯示，昨日起多個日本團的資料已將出發日期延至最早22日出發，而縱橫遊、東瀛遊的多個於月底至下月初的日本旅行團，最新狀況是已成團。

袁振寧表示，日本至今仍未向旅行社一方提供將出發旅行團、旅客登記系統的登入資料，有關部門日前（7日）曾稱，最遲於下周一將所需資料發放予旅行社。袁昨日曾向日本簽證中心查詢詳情，獲回覆暫清楚有限度開關下的簽證程序及所需時間。

袁續指，旅行社代辦簽證旅客申請後，客人需親自前往北角日本簽證中心辦理簽證，按照以往的簽證的手續估計，完成簽證需時7天，收費約290港元。因此，該公司已將首個日本團延後至24日，預留更多時間讓顧客處理簽證問題。

至於日圓近日持續下跌，日本團卻未見大幅減價，袁坦言，團費包括機票、當地的行程費用，旅行社需計算每團人數作最新訂價，例如其旅行團10人成團，費用約2.28萬港元；但二人成行的小包團則約5萬港元，指若本地入境防疫限制放寬，多人出行，團費才有望下跌。