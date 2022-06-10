東方日報A1：特區百廢　林鄭自稱無愧

特區百廢待興，市民有目共睹，任期剩下3星期的林鄭月娥，昨日最後一次以特首身份出席立法會答問大會。總結5年管治，雖指過去幾年驚濤駭浪，卻稱「已交出一張無愧於自己的成績表」，發言期間更一度口震走音、哽咽，但其後無論談疫情、領導公務員及其他政策，卻表現得自我感覺良好，全程沒為引發社會事件及抗疫不力，導致通關無期令百業蕭條，向陷於水深火熱的市民認錯道歉。有學者直指林鄭對疫情及社會事件中造成的過失沒有絲毫懊悔，而今屆政府不願意承認過失，或對下屆政府帶來負面影響。

林鄭在開場白總結任內工作，慨嘆過去5年驚濤駭浪，值得回顧的太多，更提到近年議會內訌及鬥爭，而2019年修訂《逃犯條例》觸發的政治風波，令自己有深刻體會。她指當時是回歸以來最嚴峻局面，推動她勇往直前、無畏無懼的是一份強烈的歷史使命感及時代責任感，儘管社會評價不一，議員認為她領導的政府有改善空間，但認為「已交出一張無愧於自己的成績表」，為自己40多年來的公務生涯畫上完整句號。期間更一度情緒波動，不時口震及走音、哽咽。

但其後又自我膨脹。正如被問及有否想過做首3屆特首或完善選舉之後的新一屆特首時，她回應指5年之間，無一刻後悔接受任命，無一刻想過要辭職，認為做人要有始有終，又指支撐自己的元素有3，分別是中央支持、個人承擔及家人支持，還有就是性格使然「有人形容過我愈困難嘅事就愈興奮」，有克服困難的衝勁。當被問到本屆政府有何功過和歷史經驗時，她指「自己講自己功績無咩意思」，故不打算具體回應，但認同有改善空間，包括盡早落實架構重組等，又重申自己早於一年前已決定不會連任，在去年發表的施政報告已有暗示。

對於市民極度關注的通關、疫情及公務員表現，她的回應均是輕描淡寫，例如不太擔心新一波疫情、短期內沒通關的可能，甚至說個人認為絕大部分公務員都「交到功課」。

對於林鄭自言無愧於心，議員田北辰認為她推動修訂《逃犯條例》，這並非中央要求，卻最終要中央出手收拾殘局。他個人最悲痛的是修例風波，令台灣人對「一國兩制」信心愈走愈遠，甚至與美國走得更近，形容林鄭月娥「有愧於國家」。

針對第5波疫情，逾9,300人死亡。議員麥美娟直指第5波疫情的控制措施「相信市民都會覺得不能接受」，特別是有大批長者死亡。田北辰亦指如果反應夠快，可減少死亡人數，他認為政府處理第5波疫情十分差。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強對林鄭的言論表示遺憾，直斥她對自己工作出現的大措施沒有絲毫懊悔，包括疫情下近萬人死亡，抗疫不力，卻沒有正視，她掩蓋自己的錯誤，令人反感；反修例風波處理不好，最後由中央收拾殘局，可以說是進退失據，當時宣布撤回更令建制派無所適從，被批評也是無可厚非。

對於林鄭任內房屋土地問題仍然嚴峻，更為公務員護短，陳估計她是公務員出身，能依附的也只剩下公務員，儘管公務員團隊在抗疫方面表現欠佳，但「坐埋一條船」，榮辱與共，也必須支持公務員，同時提高自己的歷史定位。

陳又認為今屆政府不願意承認過失，不在錯誤中吸取教訓，對新任政府影響大，令人擔憂下一屆政府會否繼續敷衍了事，有錯不改。

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