取消對沖料2025年實施　孫玉菡指「積金易」平台如期搭建成關鍵

取消強積金對沖的議題討論了20多年，立法會昨日(9日)三讀通過修訂條例草案，政策最快可於2025年落實生效。勞工處處長孫玉菡接受訪問時表示，目前只是第一步，將來仍有大量工作推進，包括未來2、3年需盡快提供容易掌握的資料，亦正開發一些小程式，屆時只要輸入幾個簡單數據就可計算出取消對沖後的權益和承擔。

孫表示，政府提出為期25年的332億港元資助計劃，稍後會着手推進細化的工作並交給財委會通過，而開設專項儲蓄戶口的諮詢工作亦會馬上進行。被問到能否早過2025年取消對沖，他解釋其中一個關鍵配套是利用積金局的「積金易」平台，該平台現時正在搭建，目標是2025年完成，但若平台最終未能如期落成，當局將有後備方案。

他指出，332億港元資助是向中小型公司傾斜，首數年的負擔有限，不需要太擔心，可以放心營運，新安排落實後5年將有中期檢討。至於每名僱員長期服務金、遣散費上限39萬港元的規定不會改變。孫認為，僱主沒有經濟誘因去更改僱傭合約，否則取消對沖後會更「蝕底」，法庭亦有清晰案例判斷僱員是否「自僱人士」。