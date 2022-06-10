議員轟政府取消對沖愧對商界　僱主資助第9年遞減增成本壓力

立法會昨日(9日)以72票贊成、5票反對及12票棄權下，三讀通過《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，根據現時方案，取消強積金對沖最快於2025年落實生效，政府會向僱主提供為期25年、涉及332億元的補貼，其後才全面退場，由僱主獨立承擔長服金及遣散費的開支。

工業總會常務副主席兼議員陳祖恒是昨日投反對票其中一人，他稱當年工商界是基於對沖安排才願意支持強積金方案，批評政府忘記當時對商界的承諾，他今早(10日)在電台節目表示，雖然政府有為僱主提供資助，但在取消對沖第9年後便會遞減，屆時營商成本會上升，認為會削弱競爭力及年輕人創業空間。他又指出，取消對沖仍有很多隱患，例如措施可能會引發失業潮、僱主改以僱用兼職為主，以及有僱員「博炒」等。

勞工及福利局局長羅致光回應指，僱主的自願供款仍然可以對沖，這方面的承諾沒有改變，以鼓勵僱主繼續自願供款。他又提到，立法會昨日通過取消強積金對沖，只是改進退休保障的一個逗號，令大家感到高興，目標是2025年實施。他強調，落實取消沖必須配合積金易平台，因為現時仍有4成僱主以書面提交強積金資料，若不數碼化，可能要多1,000至2,000人手才能處理取消對沖的相關程序，系統亦要2026年才準備好。