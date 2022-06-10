疫下堅持「讓城市前行」　屢推措施幫助弱勢社群

本港早前疫情嚴峻，衝擊各行各業，港鐵公司（00066）的列車服務亦一度受到疫情影響；然而，這間立足香港多年且舉足輕重的公共交通營運商，一直秉持「讓城市前行」的目標及使命，在疫情期間致力維持高質素的鐵路服務，同時推出多項措施惠澤社群，涵蓋旗下租戶乃至弱勢社群。今次港鐵贏得由《東方日報》及《on.cc東網》頒發的「超卓上市企業大獎（公共服務）」殊榮，可謂實至名歸。

「多謝東方傳媒機構頒發獎項予港鐵，對公司以至每一位同事而言，這都是非常大的鼓勵，亦是對我們的服務予以肯定。」港鐵公司香港客運服務總監楊美珍（Jeny）稱，縱然第5波疫情令車務人手一度緊張，但仍透過不同措施盡力維持服務，將對乘客的影響減到最低。

Jeny舉例說，港鐵公司在疫情期間不僅向乘客適時發放最新車務資訊，讓大家繼續自如出行，其後也因應疫情緩和，逐步增加鐵路班次，方便學生及市民復課上班。除此之外，公司同樣顧及前線同事的需要，為他們提供防疫保護裝備，並配合疫苗接種及上班前的「快速抗原測試」，減低他們受感染的機會。

事實上，持續兩年的疫情影響經濟和民生，港鐵公司亦一直心繫社區，推出一系列特別支援措施，在履行企業責任上是市場備受認可的上市公司。她透露，公司期內合共投放幾十億元支援社區抗疫。就以「減租免租」措施為例，「第5波疫情期間，港鐵公司向全線98個車站及14個港鐵商場租戶提供新一輪減租，包括為停業表列處所商戶作百分百租金寬免。」她指，由於不少受影響商戶乃公司合作多年的夥伴，所以冀透過此舉紓緩租戶的負擔。乘客方面，他們則延續了去年中推出的3.8%特別車費回贈。

Jeny又提到，港鐵公司最近落實「Go Smart Go Beyond 載•向未來」的發展方向，努力建立共融及可持續發展的社區，向有需要人士伸出援手，推動關愛共融。其中為方便各年齡層注射疫苗，港鐵公司今年3月就在青衣站設立首間位於港鐵站內的社區疫苗接種中心，方便年齡小至3歲的兒童以及長者前來打針。

此外，他們亦了解到疫情期間弱勢社群的需要，與多個慈善機構合作，包括捐贈食物券，以及在車站設置自助提取機，方便有需要人士領取食物或物資。

針對疫情持續令市民出現「抗疫疲勞」，港鐵公司亦與新生精神康復會dayday330合作，推出以港鐵吉祥物「鐵仔」為主題的海報及貼圖，為市民發放正能量。

港鐵公司一直為乘客帶來更方便、快捷的鐵路服務，東鐵綫亦已於5月15日正式延伸至港島，成為本港第4條過海鐵路，由新界到港島毋須轉車，紅磡過海至會展站只需要5分鐘。東鐵綫早前引入全新列車車隊，配合新信號系統，車程更快，亦有空間加密班次。不僅如此，港鐵公司夥拍了The Sandbox進軍元宇宙，「買地」及探討在虛擬土地興建虛擬車站及鐵路博物館的可行性，助鐵路交通邁向新紀元！