港府褫奪楊森及單仲偕太平紳士身份　2人與戴耀廷同遭「搣柴」

政府今日(10日)刊憲公布，撤銷民主黨元老單仲偕及楊森，作為太平紳士的委任。另外，楊森、單仲偕及戴耀廷的姓名，亦會從特區授勳及嘉獎名單中剔除，即日生效。戴耀廷於2001年獲授榮譽動章；而單仲偕及楊森則分別於2007年及2009年獲頒銀紫荊星章，兩人同時獲委任為太平紳士。

戴耀廷於報章刊登「雷動計劃」廣告，非法招致選舉開支等4罪，涉違反《選舉條例》，被判入獄10個月；單仲偕與楊森因2019年10月1日遊行中組織未經批准集結一案，單被判入獄14個月、緩刑24個月，而楊同樣被判囚14個月。另外，培正中小學前校監陳之望因藐視法庭罪判囚6周，亦被撤銷太平紳士的委任。

根據授勳及嘉獎制度，如獲授勳/嘉獎人士的行為，對其應否繼續擁有該勳銜/獎狀構成疑問，例如因被定罪而入獄一年或以上，不論是否獲得緩刑，或作出有損授勳及嘉獎制度的名聲的行為等，政府會考慮是否須禠奪其勳銜/獎狀。每宗褫奪勳銜/獎狀的個案須由行政長官親自批准。根據《太平紳士條例》，太平紳士在獲委任期間，於香港或任何地方被定罪，並就所涉罪行被判處監禁，不論是否獲得緩刑，特首都可發出書面通知，撤銷對該人太平紳士的委任。