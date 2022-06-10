公民科分享會列舉不當教學例子　包括仍涉獵政治訴求內容

取代高中通識科的「公民與社會發展科」在去年9月推行，教育局昨日(9日)起一連兩日舉辦4場分享會，以中學校監、校長、副校長和公民科科主任為對象，會上列出重點視學發現的不當教學例子，範圍包括教師不恰當行為、教師教授國家安全時態度輕挑及圖書館存不當書籍等。局方指，考慮到校監及校長未必深入接觸科目課程，在會上展示了從視學觀察到，包括課程規劃、學與教、人手安排、課程資源方面值得注意的例子，讓學校管理人員較易掌握，反思改善，強調不表示學校普遍有相關情況。

昨日的分享會由教育局派出的官員主持，有與會人士透露，當局舉例指個別學校的課程規劃有問題，有教師在教學上仍留戀通識科內容，未跟從新科框架，亦有涉獵「政治訴求」的內容；有教師在教學簡報上，寫有「有人認為國安法是內地硬套給香港」及「我都摸不着頭腦為甚麼這些重點範疇與國家安全有關」等字句，會上形容該等教師教學態度輕率，並不恰當；與會者又指，有學校通識教育科主任要求學生購買帶有政治偏見的書籍，因被家長投訴而揭發，認為當局列舉事例有助警惕學校管理層。

在分享會上，官員稱到學校視察時，發現校內保存寫有「明日大嶼缺乏環境評估」，惟有關壁報板自2014年起未有更換，形容內容非事實及煽動社會情緒；有學校教授國旗和國歌內容時，向學生稱「因為有國歌和國旗法，所以必須尊重國歌和國旗」，被質疑教學似是「屈服權威」，而非真心教導學生。另有與會的校長指官員舉例時多次強調「學校要留意外界觀感」，用意提醒學校小心，不要予人口實，非執意指出事例的嚴重性。此外，當局巡視圖書館藏書時亦發現不當藏書，如《八國聯軍乃正義之師》及《神州處處皆酷刑》等。