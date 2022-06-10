公屋聯會擬推預配計劃　提早2至3年編配　助輪候者提早入伙

房屋供應不足一直是本港的核心問題。公屋聯會今日(10日)舉行傳媒茶敍，提及近日社會關注的空置公屋單位問題，以及如何讓輪候人士提早上樓等。其中公屋聯會首次提出房屋委員會可嘗試推出預配公屋先導計劃，形容計劃可有「定心丸」作用，讓輪候人士提前2至3年進行編配，簽定成為公屋居民，以便輪候人士可提早準備入伙公屋。

公屋聯會常委胡綽謙表示，現時房委會為正輪候公屋人士安排「預配」單位只可提早約2至3個月，故房委會或可嘗試推出預配公屋先導計劃。先導計劃可讓輪候公屋3年或以上的申請者自行報名，將正在興建的公屋預先為輪候人士進行編配，方式類似「公屋樓花」，以便輪候人士可預知未來將會居住的地區，也不用擔心升職加薪後資產審查有問題，部分輪候家庭亦可提前準備生兒育女，而提前成為公屋居民後，往後有住戶人數變更等問題亦可按現有機制處理。

此外，房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉對重啟私人參建模式表示歡迎，認為可鼓勵發展商積極利用持有土地興建資助性質出售房屋。不過，公屋聯會主席文裕明坦言，為防炒賣風氣，長遠來說要參考新加坡做法，應將資助出售房屋及私樓市場分隔。文裕明又指，為盡快解決「不愉快公屋單位」空置問題，即凶宅、單位有結構問題等的公屋，除現時提供租金優惠外，更可考慮針對長期空置單位，租戶可在租金寬免期1年後便獲綠表資格購買資助房屋，比起原先入住起計3年後才可享綠表資格更優待，吸引輪候公屋市民選擇這些不受歡迎單位，加快公屋流轉。