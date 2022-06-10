3人涉虛報快測確診被捕　其中一人為救護員

政府於今年3月推出新冠肺炎快速測試呈報平台，讓市民登記個人資料，而衞生防護中心亦會抽查個案進行核酸覆核測試，期間發現有人提供虛假資料。截至目前為止，當局轉介5宗案件至警方，並交由網絡安全及科技罪案調查科跟進。警方就其中3宗個案，於4月中旬拘捕3人。警方就餘下2宗個案進行深入調查及分析後，於昨日(9日)分別於柴灣及西貢，拘捕2男1女（25歲至38歲）。他們涉嫌於衞生防護中心新冠肺炎快速抗原測試染疫結果人士申報系統上提供虛假資料，涉違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》被捕。

被捕人士中，當中包括35歲女咖啡師、24歲地產從業員及38歲救護員，其中咖啡師及救護員為情侶關係。有人在網上取得快測染疫的截圖或者是上戴舊圖片。行動中，警方檢獲4部手機、3部平板電腦及1部手提電腦。

初步調查相信，3名被捕人士於3月及4月期間，分別上載不屬於自己的快測染疫結果證明，或在兩個不同人士申報中，上載相同的快測染疫結果證明，從而獲發衞生防護中心發出的隔離令。警方發現涉案的38歲男子，同時涉嫌利用虛假的快測染疫結果證明，而獲取康復紀錄二維碼，他同時干犯欺詐罪。當中一名35歲女子同時干犯《預防及控制疾病規例》即「使他人蒙受感染的危險」。3名被捕人士已獲准保釋候查，警方行動仍在進行中，不排除稍後有更多人被捕。