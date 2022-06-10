政Whats噏：環境局偷步開位　陳克勤斥不君子行為

因應下屆政府重組架構，環保局將改組為「環境及生態局」，為配合職能擴張。環境局今日(10日)向立法會人事編制小組委員會，申請開設7個首長級職位，每年涉2362萬港元開支。然而討論一開始，議員陳克勤就質疑有關職位申請無視既定程序，對當局嘅做法表示失望，形容係「不君子行為」。雖然環境局局長黃錦星話今次係特殊情況，冀議員特殊處理，但黃嘅解釋反而激起陳更大嘅不滿，認為當局嘅態度有問題，無論對議會、同埋對個人都有欠尊重，離場抗議。

話說環境局重組後，工作範圍同複雜性將有所提升，過去原屬其他政策局嘅某啲職能，如環境衞生及漁農等，都會劃歸「環境及生態局」；加上要應對氣候變化、推廣可再生能源及減廢回收等工作，於是局方提出向人事編制小組申請加開7個首長級職位。不過陳克勤就質疑政府點解唔「正正經經」咁喺事務委員會裏面提出，反而唔跟程序偷步開位，係不君子嘅行為。又指政府當局用一個咁嘅態度去對待行政立法關係，佢不但非常失望，更反問做法是否「良政善治」？

就「偷步開位」嘅指控，黃錦星話今次涉及整體政府架構重組，係一個比較特殊嘅情況，希望議員能夠特殊處理，黃話希望大家可以理解，環境局變咗環境生態局，工作量將會愈來愈大，況且氣候變化、減廢等等，都要抓緊時間盡快去做。黃話同下一屆特首辦公室聯繫過，希望新一屆政府嘅人事班子可以早啲就位，令到新嘅政府開局更加好。但陳克勤都係認為當局嘅開位申請程序、處事方法都唔恰當，又指環境局過去多次使用同樣手法，去迫使議會通過一啲撥款。陳又指局方並唔尊重議會，亦都唔尊重佢本人，跟住離場抗議，揚言唔會參與餘下嘅討論。