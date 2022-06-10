英基幼園前行政主任涉收家長賄款助入學　案件將轉介區院處理

廉政公署周三（8日）落案起訴1名國際幼稚園前行政主任，指她涉嫌向多名家長索取及收受賄款共逾90萬港元，以助其子女獲該幼稚園幼兒班取錄，有家長當場拒絕，另有10名家長則因涉嫌提供賄款被控。11名被告被控代理人索取利益、串謀使代理人接受利益等共14罪，今（10日）在沙田法院提堂。控方擬將案件轉介區域法院處理，裁判官將案押後至8月5日再訊，以待控方準備轉介文件，各被告續准以3萬至4萬港元保釋，期間不得接觸控方證人。辯方另申請匿名令，要求禁止傳媒報道或披露涉案學生的身份，獲裁判官批准。

首被告林珍妮（52歲）為英基烏溪沙幼稚園前行政主任，受聘於英基教育服務有限公司，她被控8項串謀使代理人接受利益、4項代理人接受利益及1項代理人索取利益。10名被控的家長依次為黃詠雯（43歲）、劉映均（前稱「劉慧德」、41歲）、馬賢文（34歲）、李洁冰（44歲）、林泯希（40歲）及其丈夫張珈銘（40歲）、徐惠謙（38歲）、江靜雯（43歲）、蔡慧妍（37歲）及其伴侶李俊朗（36歲），他們分別被控上述8項串謀罪名，江另被控1項煽惑代理人索取利益罪。

控罪指，2018年9月至2021年8月期間，首被告林珍妮作為代理人、即英基教育服務有限公司的僱員，向1名母親索取5萬港元；接受4名母親的4筆賄款共19萬港元，作為林珍妮為她們子女提供幼稚園學位的誘因或報酬。8項串謀控罪則指，林珍妮分別與上述10名家長串謀，使林珍妮接受8筆共逾65萬港元賄款，致使英基向該8個家庭的子女提供8個學位。江靜雯另被控非法煽惑林珍妮向蔡慧妍索取若干金額的餽贈，作為使英基向蔡的兒子提供學位的報酬。

案件編號：STCC 1150/2022