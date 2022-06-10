疫情升溫　7天平均確診飆86%　陳肇始：需要時會啟動應急方案

本港第5汲疫情有升溫趨勢，食物及衞生局局長陳肇始今日(10日)在立法會衞生事務委員會上表示，過去一周本港的疫情有變化，上周二(5月31日)起的7日內，每日平均新增475宗確診個案，較之前7日平均的255宗，增加86%；部分監測疫情的指標，例如污水病毒量及流動採樣站的確診比例亦無可避免出現反彈，當局會繼續密切監察，有需要時會啟動應急方案。政府現階段仍會按復常路徑，有序重啟社會和經濟活動。

陳表示，本港確診病例有上升，污水檢測的人均病毒量亦由每升5,000至1萬個單位，逐步上升至本周二(7日)的2萬個單位，而社區檢測中心和流動採樣站驗出中招的比例，日均大概是0.18%，較上周的0.13%有輕微上升。不過，目前絕大部分個案都沒有病徵，住院、重症比例和死亡率也屬保持穩。她表示，衞生防護中心上月初已恢復個案追蹤，近日亦開始安排隔離新變種株亞系個案和密切接觸者，需時會進一步啟動多個社區隔離設施。政府亦會密切監察Omicron病毒的亞系個案，盡力防止下波疫情來臨。

她又提到，清零是過去與內地討論通關的首要條件，現時是否有改變，要再與內地商討，並由內地決定，不過政府會堅持動態清零，盡力遏止病毒傳播。而有選委界的議員認為，第5波疫情至今都沒有「清零」，且感染個案又回升，故關注通關首要條件是否需要本地清零。至於當局時已經為所有快測呈報的人士進行核酸覆核，有議員關注，近日確診人數增多，會否繼續進行覆檢，陳指會檢視疫情趨勢再決定；衞生防護中心總監徐樂堅則重申，市民完成在快測平台申報後，會即時取得隔離令，但若發現核酸覆核沒有染疫，會立即取消相關個案。