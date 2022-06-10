男生涉管有爆炸品及妨礙司法公正　爆炸品專家指涉案物可致斷指

18歲副學士男生於2019年被指管有爆炸品而被捕，且被警方發現在他還押期間，懷疑與來探訪的區議員黃國桐之助理及1名無業男子串謀，協助他刪除其互聯網戶口的資料，3人事後同被捕，案件今（10日）於區院續審。警方炸彈處理主任出庭作供，指涉案的硝化纖維素若放在手上點燃，視乎點燃方式，或有可能引致斷手指或嚴重燒傷，但亦不能排除有關物質可作魔術表演用途。

盧秉善警司以爆炸品專家身份作供。他表示2019年12月曾到涉案的迷你倉，處理10塊煙霧餅及一塊火棉（硝化纖維素），當時他曾點燃火棉，但因其狀態呈潮濕的情況，故點燃後待數秒才出現爆燃效果。盧指涉案火棉的分量，若放在手上點燃，或有可能引致斷手指及嚴重燒傷，但需視乎點燃時的方式及狀態。而警方曾給予他一些網頁瀏覽紀錄，但他觀看有關紀錄，認為似是有人對爆炸品感興趣而作出的一般搜索。至於他所處理的煙霧餅，認為與之前曾處理過的煙霧餅性質脗合，像是工廠生產，而非自製，故就此進行搜索，並曾在淘寶見過有關貨品。

3名被告依次是學生鄺偉邦（18歲）、區議員助理余昕鈺（19歲）及無業漢黃俊燁（20歲），3人同被控於2020年2月3日，在壁屋懲教所一同串謀妨礙司法公正，即達成協議刪除兩個由電郵登記的互聯網帳戶內的數碼資訊，及一個屬鄺的不明手提電話號碼可取用的數碼資訊。鄺另再被控2項管有爆炸品罪，指他於2019年12月24日，在觀塘寶冠大廈的時昌迷你倉內，保管硝化纖維素及10個煙霧餅。

案件編號：DCCC 285/2021