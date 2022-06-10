港大引入催眠治療腸易激　患者痊癒6年未見復發

腸易激綜合症患者因腸道內壁肌肉頻密、強烈收縮，導致腹痛、腹瀉或便秘等徵狀，大便後才能緩解徵狀，估計本港約7%人口受此病困擾。現時治療方法主要透過藥物，不過香港大學社會工作及社會行政學系副教授吳兆文表示，港大於2017年引入催眠治療，並招募144位患者作為研究對象，發現參與催眠治療的患者較無參與的患者，有更明顯症狀減退及持續改善。

144名的研究對象會被隨機分配到「實驗組」，分別參加融和式催眠治療或傳統催眠治療，或只參加資訊講座治療的「對照組」，為期三個月。而催眠小組每星期舉行一節，為期4節，每節3小時。患者在完成治療後3個月接受評分，發現採融和式催眠治療小組其腸易激程度分數由原來的6.37降至2.99，效果最好；採傳統式催眠的小組患者則降至4.22；而對照組跌幅則最少，僅5.72。港大社會工作及社會行政學系榮譽講師尹婉萍表示資訊講座欠缺情緒支援，亦缺乏教導患者的對情緒的意識及應對能力，故病況很易處於反彈。

今年50多歲患有腸易激的李生表示，自從2016年參與融和式催眠後，至今已沒有復發，效果良好。他表示催眠除了身體狀況有改善，亦令自己意會到原來病況與自己童年遭遇有密切關係，例如自己因童年曾遭中學老師標籖為不讀書學生，成年後反而不停追求學業上進步，現時已完成3個碩士課程。他笑言自己其實不喜歡讀，但就好似「上左癮咁」不斷讀，一考試就緊張，腸易激的症狀在此期間更加明顯，令自己經常找廁所；但透過催眠，經導師提點下，他才明白到原來自己不斷讀書，是因為太在乎別人的目光，現在已學會放下及了解自己的感受。