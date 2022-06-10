事務律師捲入投資騙局盜1000萬美元　承認盜竊罪下周五判刑

在90年代曾任中西區區議員、現已不再執業的事務律師張有洪，2014年為一名參與投資計劃的男子託存1,000萬美元（折合約7,840萬港元），並承諾不會轉走款項。惟張其後卻違反承諾，將全部款項轉帳至另一人的戶口。張今（10日）在高院承認一項盜竊罪，還押至6月17日判刑。案情揭露，張在收到事主款項前，曾分別向本港警方、美國FBI及美國駐港總領事館報案，聲稱上述投資計劃其實是個騙局，自己也是受害人之一。

現年70歲的被告在1985年成為事務律師，至2014年10月沒再執業。2015年他曾捲入5億美元假匯票案，最終獲判罪脫。本案案情指，2014年9月，男事主X透過朋友獲悉一項高收益投資計劃，他有興趣投資，並於同年10月與一名姓徐女子會面商討詳情。徐表示，有關計劃名為「Cities Upliftment Program(CUP)」，由紐約聯邦儲備銀行（FRB）負責監督，最低起投金額為1,000萬美元。相關款項在首100日會存於指定事務律師在香港的一個信託戶口。其後，投資者除了可在未來75日獲取每日40%回報率，另可獲美國永久居留權。同月15日，徐向X表示投資申請獲批，並展示聲稱由FRB人員Edward簽署的文件。X同日轉帳1000萬美元至作為託管代理的被告之銀行戶口。被告與X見面並承諾不會轉走該筆款項，投資計劃完結後，會歸還全部款項。

2014年10月20日，被告違反承諾，把該1,000萬美元轉帳至一個新加坡女子的帳戶。2015年3月，徐向X稱由於被告的信託戶口出現問題，故將延遲分派利潤。X隨後得悉有關被告捲入假銀行戶口的案件，感到擔心，遂要求被告歸還款項。惟被告諸多推搪，X在2019年4月決定報警，兩個月後，被告遭警方拘捕。警方在調查過程中，發現被告原來曾經在2014年9月向警方報案，稱他亦曾參與「CUP」並投資1,350萬美元(折合約1.01億港元)，後來懷疑自己受騙。他曾去信美國駐港總領事館，指懷疑有人冒認FRB人員，騙取大筆投資者款項，要求緊急調查。同月他親自往紐約向聯邦調查局報案。同時，警方揭發被告曾向徐表示Edward是個騙子，徐建議被告把1,000萬美元交還給X，但被告說難以做到。

案件編號：HCCC 350/2020