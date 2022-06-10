基層勞工染疫不獲確診津貼　團體接逾400宗求助

第5波新冠肺炎疫情下數以百萬計市民均受影響，而部分染疫勞工因未受惠於「向本地確診2019冠狀病毒病患者發放一筆過恩恤現金津貼」，更是傷上加傷。有團體今日(10日)發表調查報告，指出大部分基層勞工未能受勞工保障，第5波疫情期間接獲逾400宗求助個案，其中有91.5%受訪者根本未能獲得有薪病假；而疫下家庭收入大減，有35.3%一人家庭收入在6,000港元以下；甚至政府經濟支援措施亦未能惠及基層勞工。團體促請政府應主動呼籲僱主酌情處理無法提交康復碼的曾染疫員工，同時應完善「確診津貼」的涵蓋範圍。

明愛荔枝角職工中心於今年3月至6月期間，訪問了195名基層勞工，其中包括39%確診者，當中有95.1%患者均以家居隔離形式隔離，其餘4.9%則是圍封隔離，由於沒有確診者可以在醫院隔離，故全部確診受訪勞工均不符合政府發放的5,000港元「確診津貼」資格。而疫情下政府檢疫系統滯後，確診勞工亦未能取得康復證明影響生活，有17.1%確診受訪者表示因未獲得康復碼，而未能上班及出入場受限制。

因確診而導致失業的阿紅，在提到自己的確診經歷時不禁傷心落淚，她早前曾任職中介公司替假護理員，但由於沒有固定僱主故無法獲得疾病津貼，沒有入院的她也無法獲得確診津貼，中介公司說服她購入的意外保險亦因沒有入院而無法獲賠。阿紅及後哽咽指，在1個月後康復時正打算復工上班，中介公司卻稱已有其他人補上其職位。而同樣確診的阿月，因遲遲未收到隔離令，以致公司扣除其有薪病假，該月工資由5,000港元減至2,900港元，甚至到現時亦未發還餘下有薪病假，雖然亦曾向勞工處求助，但該處卸責，令亞月不禁嘆息「勞工處都幫唔到我！」