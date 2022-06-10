今增672確診　輸入佔59宗　多11人疑染BA.2.12.1

第5波新冠肺炎疫情未平，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，本港今日(10日)新增672宗確診，包括59宗輸入個案，其中27宗屬機場病例；沒有新增死亡個案。多11名患者懷疑感染Omicron BA.2.12.1變種病毒。

懷疑Omicron BA.2.12.1個案中，有4個案可能與早前病例相關，當中包括1名10歲男童家人中招，居於何文田常富街1號ONE HOMANTIN；40歲男子於家居檢疫期間中招，居於鄱陽閣，其家人同樣染疫；另有一對夫婦住將軍澳和明苑B座和暉閣，包括84歲男及86歲女，2人早前因大廈有個案而做強檢，但與之前不同單位；至於屬懷疑Omicron BA.2.12.1而跟早前個案不相關的個案，則包括1名49歲男將軍澳維景灣畔12座；一家三口居屯門青山公路恆順園；47歲男居屯門中心大廈；68歲女患者何文田邨適文樓，於封區強檢發現，不過與大廈其他有初步基因分折個案未必相關，似是BA.2.2。另外，灣仔駱克道高華大廈的33歲女患者未找到源頭。

中環爆疫酒吧方面，「Shuffle」再多3宗病例，當局表示中環3間爆疫酒吧病毒基因相似，初步相信「The Iron Faires」最先出現傳播。另有106宗學校呈報個案，涉及84名學生及22名職員，來自93間學校。