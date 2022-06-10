中小企營商氣氛稍有改善　地產及零售業不升反跌

社交距離措施上月進一步放寬下，中小企營商氣氛持續改善。政府統計處今日(10日)發表5月份中小型企業業務狀況按月統計調查，業務收益的現時動向指數從4月在收縮區域的48.3輕微上升至5月的48.6，6月的業務收益展望動向指數為51.3。政府表示營商氣氛於5月維持穩定，儘管不同行業表現不一，就業情況亦趨穩，中小企對未來一個月業務情況的看法保持正面。

按行業分析，部分行業5月的業務收益現時動向指數較4月有所上升，包括商用服務業，從43.1升至50.02及進出口貿易業，從45.4上升至47.2。惟某些行業卻錄得下跌，包括地產業從53.5下跌至45.6，以及零售業從53.1下跌至49.4。受訪的中小企的僱用人數的現時動向指數則從4月的49.3上升至5月的50.0，顯示中小企聘請的員工數量較上月多。

政府又指，雖然部分主要經濟體通脹嚴重、相關央行收緊貨幣政策，以及烏克蘭局勢緊張等因素將繼續影響環球經濟前景，但本地疫情穩定在短期內將有助支持本地營商氣氛。中小企業務收益的現時動向指數以50為盛衰分界線，指數愈低反映業務越差，而自今年起，中小企業務收益指數持續低於50的分界線，反映各行業的業務情況普遍向淡。