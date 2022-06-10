菲傭猝死死因研訊　法醫指解剖後找不到死者致命傷勢

菲籍女傭來港打工3個月後疑不堪忍受工作環境，要求解約回鄉，但及後於一個月通知期間猝死。死因庭今（10日）就事件繼續死因研訊，法醫指解剖死者屍體後發現，死者大部分器官正常，並無致命傷勢，因而判斷死者的死因不明。港大病理學教授馬宣立分析死者個案指，沒有證據支持死者曾遭受飢餓。至於死者會否因為長期精神壓力而導致相關疾病，馬指有可能，但始終無實質證據支持。

死者QUINTO, Leonita Arcillas，於2017年4月4日逝世，終年46歲。負責調查案件的談健燊督察供稱，他在死者逝世當天，上門到僱主家中調查。僱主稱最後一次見到死者是早上7時許，當時死者表示感到疲倦而想休息。僱主又指，死者因為她的家事才提出解約。談同意如果知道死者解約的原因是與僱主關係不和，這將會影響後續的調查方向。

衞生署法醫吳松基供稱，死者的血液化驗出低於治療水平含量的撲熱息痛（Paracetamol），即必理痛的主要成分。裁判官援引較早前救護員的證供，指救護員於中午約12時到達死者的房間，發現死者失去呼吸脈搏及牙關比較緊。吳解釋這種現象表示死者出現屍僵，以當時月份的氣溫估算約死了數小時。吳又指，死者子宮有大量纖維瘤，可能導致經期血量較多，如果日常能量補充不足，可能間接引致貧血，不過因此而死亡則較罕見。馬宣立教授指出，家屬關注死者生前是否經歷工時長、食物不足的生活，但是單憑驗屍資料不能判斷死者的工時，而且過勞工作不會直接致死，又指死者身形並非瘦削，不似曾受過飢餓。

案件編號：CCDI 663/2017