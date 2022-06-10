旅客訪日簽證500元　最快下周一可申請　辦證需時7天

港人旅遊訪日所需簽證的細節進一步曝光，日本今日(10日)起接受本港、內地等98個國家或地區的遊客，以旅行團方式入境當地。市民若打算「返鄉下」，需先於日本駐香港總領事館官方合作的簽證中心網頁，下載簽證申請表，填寫後將貼上個人照片的表格，連同由旅行社代為登記所得的「短期觀光確認書(ERFS)」、有效護照及身份證的正本及副本，前往位於北角的日本簽證申請中心。

根據簽證中心網頁，市民需先於網上預約時間，才能到訪中心辦理簽證，最快下周一(13日)有位辦證，單次進出日本的申請費用為210港元，連同簽證服務費290港元，市民需付至少500港元，並以現金支付。市民完成後可於網上查詢申請進度，而簽證文件完成後，市民可選擇親身領取護照或額外選購速遞送貨，惟網頁未見申請後處理簽證的所需時間。

縱橫遊執行董事袁振寧表示，今日已成功取得旅行團登記系統的登入資料，並於傍晚試用系統，將於下周一正式向日本登記客人資料。袁透露，日本當局指簽證辦理需時7天，「一兩日搞掂當Bonus」，估計其本月24日出發的旅客需不遲於下周四(16日)前往簽證中心申請簽證。