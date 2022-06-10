財會通過立會大樓擴建工程　議員斥政府照單全收

建築署低估立法會大樓擴建工程造價，需向財務委員會追加近4億港元撥款。立法會財務委員會今日(10日)討論並通過，將計劃的核准預算費提高3億9,120萬港元，即由11億7,140萬港元增至15億6,260萬港元。有議員直言不理解為何政府照單全收，笑言下次公司與政府合作就應圍標。

議員謝偉銓稱不得不承認估算方面出現落差太大是做得不好，夜班特殊要求人工都要更高，質疑分析過後是否材料估算偏差不大。議員蘇長荣指理由全部不成立，全部理由應該在預算的時候都知道，並非今日發生，「打死都唔明白」，質疑為何全部都照單全收，笑言下次與政府合作就應該圍標，斥政府預算並不精準。議員狄志遠稱情況比較尷尬，較大增幅很難接受，希望建築署有得到教訓，與社會及地球接近一些，以及需讓工人得到相關工資。議員陸頌雄建議立法會行管會下設立督工小組，並認為加建並不會影響會議室及會議廳，質疑為何需要朝桁晚拆。

署方指整體人工價錢會增加，但不代表工人要工資增加4至5倍，合約是政府與承建商，並不能直接代表工人。政府稱有很仔細的預算，知道工程有難度，已經提高工人價格，經過市場洗禮已經將不可預見因素加入標書，應急費用可以相應減低。對於朝桁晚拆，政府指立法會很多機房，機械接駁容易影響辦公室，工程與大樓不合分割，工程的聲音亦會影響會議，對於辦公人士有滋擾。