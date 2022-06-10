政Whats噏：迴避答肝癌篩查　田北辰轟當局「推莊」

要減少病痛，幾時都係「預防勝於治療」。鑑於肝臟係人體重要器官，病變初期往往毫無徵兆，只有及早篩查先至可以避免病情惡化，議員田北辰喺今日(10日)嘅立法會衞生事務委員會上詢問當局，會否透過公私營合作推行「肝癌篩查計劃」，結果就換來官腔答覆，令佢大為氣結，直斥係「推莊」咁話。

田北辰指政府一直都話要扭轉現時「重治療，輕預防」嘅醫療體制同觀念，並分別推行「大腸癌篩查計劃」同 「乳癌篩查先導計劃」，至於死亡率排喺大腸癌同乳癌之間嘅肝癌，政府又有無打算參考現有嘅篩查計劃，透過公私營合作推行「肝癌篩查計劃」，同時為當中高危群組進行定期監察？出席會議嘅食物及衞生局局長陳始回應話，當局有專責嘅委員會負責癌症篩查事宜，並會參考各地嘅數據，再決定篩查應該係點樣推出、同埋相關嘅幅度。

對於陳嘅回應，田非常不滿，指對方答非所問，話大腸癌同乳癌都有篩查計劃，點解肝癌就冇呢？田話據佢所知，香港鄰近地區，譬如日本約有62%嘅肝癌個案能夠係初期被發現，香港依家只得21%，個數字差天共地，形容呢個「推莊」簡直離晒大譜啊！