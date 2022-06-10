上兩月錄19人針後兩周內亡　另有77人疑面癱

新冠疫苗安全成疑，衞生署今日(10日)更新疫苗安全監察報告，今年4至5月共有19人離世前14天內曾打針，涉及11男8女，年齡介乎50至95歲，當中15人接種由內地研發的科興疫苗、4人打由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗。至今累計有108人離世前14天曾打針。另外，上2個月共有77人針後懷疑面癱；15人針後懷疑出現心肌炎或心包炎；以及7人針後懷疑患吉．巴氏綜合症。

衞生署於本年4月1日至5月31日期間，接獲302宗接種疫苗後出現異常的報告，其中98宗涉及住院治療，19宗涉及接種疫苗後14天內死亡。住院治療方面，涉及49男49女，年齡介乎5至93歲。至於死亡新增的個案，專家委員會初步認為，6宗死亡個案與打針無關，13宗初步認為與疫苗接種無關，或有待進一步資料以作評估；不過，在累計針後14天內死亡的個案中，報告指出，至今並未發現任何個案與新冠疫苗接種有因果關係。

4至5月期間，另有77人針後懷疑面癱，個案涉及39男38女，年齡介乎5至91歲，當中接種科興及復必泰的人相若。專家委員會在審視這些個案的臨床數據後，其中1宗被認為不屬於面癱，另有30宗則需要更多臨床資料才能總結其評估評估。至於接種後懷疑患心肌炎或心包炎的個案則有15宗，其中7宗個案需要更多臨床資料才能總結其評估，2宗被認為跟心肌炎或心包炎無關，其餘6宗個案涉及案涉及5男1女，年齡介乎15至45歲，他們均曾接種復必泰疫苗。截至今年5月31日，累計有189人針後14日內懷疑出現心肌炎或心包炎。

另外，署方接獲7人在打針後出現懷疑吉．巴氏綜合症的報告，經審視所得的臨床數據後，專家委員會認為其中4宗個案與疫苗接種無關，另1宗則缺乏足夠資料以作評估。其餘2宗個案，首宗涉及1名53歲女子，在接種復必泰7天後出現漸進性肢體麻痹及楚。第2宗涉及1名16歲男子，在接種科興疫苗8天後出現四肢痛楚及感覺異常。2宗個案均需要送院接受治療。