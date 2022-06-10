大埔淘大食品廠男工身亡　家屬指公司恩恤安排飄忽感無奈

上月12日，大埔工業邨大富街11號淘大食品廠房內發生致命工業意外，一名姓溫(43歲)男工人在意外中不幸去世，遺下兩老、在內地生活的妻子及兩名分別7歲及11歲的子女，家庭頓失經濟支柱大感徬徨。事發後，死者家屬多次與公司商討恩恤安排，惟家屬指該公司不斷改變安排，令家屬感到十分無奈，亦對公司廠房安全問題生疑。

溫的兄長表示，公司於意外發生後，表示會提供5萬港元作應急之用，惟當時溫妻及子女仍在內地，兄長不想擅自作出決定，遂向公司稱等待他們來港再商量。及後，兄長到廠房幫助招魂及與公司代表會面，工業傷亡權益會曾表示陪同家屬提供協助，惟公司只同意家屬到場，溫兄視察廠房後，對公司安全問題存疑。

溫妻及子女到港後，公司派出代表家訪，由於溫妻需要照顧兩名年幼子女，沒有工作，當時要求公司提供36個月生活費，惟公司代表指要在日後的賠償中扣除，並向她提供另一方案，即提供24個月生活費，而日後不需扣除任何金錢。至6月1日，家屬再與公司商討，但公司代表指恩恤安排已經交由公證行進行傳達，不再與家屬直接對話，令家屬感到無奈，希望公司再次建立直接對話渠道，向溫家提供適切援助。