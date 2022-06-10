多38地方納強檢　西貢3食肆上榜　包括WM酒店咖啡廳

再增37個指明地方涉及多宗新冠肺炎個案，及1個地方污水驗出新冠病毒，均被納入強檢名單，政府今日(10日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該38個地方的人士，須於明日至後日(11日至12日)期間進行病毒檢測。截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來2周尚餘約97%預約名額。

污水驗出新冠病毒地點：

1.屯門良景邨良偉樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.大圍名城2期2座

2.灣仔告士打道212號尚匯

3.尖沙咀漾日居7座

4.大埔運頭塘邨運臨樓

5.沙田沙田第一城41座

6.荔枝角美孚新邨第三期百老匯街76至78號

7.薄扶林薄扶林道137號嘉林閣

8.香港仔田灣邨田澤樓

9.銅鑼灣華倫街9號瑆華

10.九龍塘雅士花園3座

11.大角咀君滙港1座

12.油麻地御金‧國峯3座

13.牛池灣峻弦5座

14.大角咀洋松街4至6A號雙喜樓

15.沙田駿洋邨駿逸樓

16.筲箕灣耀東邨耀豐樓

17.將軍澳君傲灣3座

18.屯門景峰徑10號景峰豪庭2座

19.沙田廣林苑興林閣

20.大角咀帝柏海灣1座

21.黃大仙沙田㘭邨和田樓

22.葵涌葵芳邨葵泰樓

23.鰂魚涌康山花園9座

24.土瓜灣傲雲峰6座

25.長沙灣海麗邨海明樓

26.九龍城東匯邨匯智樓

27.牛池灣彩雲(一)邨長波樓

28.將軍澳厚德邨TKO Gateway西翼1樓W101A號舖 壽司郎

29.西貢WM酒店LG樓 WM咖啡廳(Café@ WM)

30.西貢福民路42至56號西貢大廈A座地下2號舖 貢串

31.西貢西貢海旁廣場1號兆日大樓地下1至2號舖 Little Cove Espresso

32.屯門三聖邨熟食亭地下14號舖 南記海鮮飯店

33.觀塘創紀之城APM 5期大堂高層37舖 PAN de PAIN Pancake ＆ Sweet

34.將軍澳培成里10號明德商場地下7及8號舖 譚仔三哥米線

35.屯門仁政街7至35號屯門中心大廈

36.屯門巴黎倫敦紐約戲院購物中心地下49A號舖 肯德基家鄉雞

37.屯門屯門時代廣場南翼3樓25號舖 吉野家