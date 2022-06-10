港府發最新指示　要求食肆營業時間開啟通風系統

因應近期若干酒吧/酒館及其他餐飲處所出現多宗新冠肺炎個案，當中可能涉及部分處所負責人及顧客沒有遵從防疫規例及限制，食物環境衞生署今日(10日)表示，食物及衞生局按就餐飲業務及表列處所發出最新指明及指示，即日起至下周三(15日)生效，並已致函各食物業處所持牌人/負責人，告知最新指明及指示，並強烈敦促餐飲處所負責人切勿以身試法。

根據最新指示，餐飲處所負責人須在處所開放營業時間適當地開啟、運作、保養及維修其與新鮮空氣供應量相關的通風系統，否則除了須因違反第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》指示而承擔刑責外，有關處所亦須採取減低傳播風險的相應措施，即於執法人員發現違規情況後的翌日起，在傍晚6時正至翌日凌晨4時59分，停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並限制每枱人數上限不多於2人，為期14天。

食環署續指，將與警方繼續透過各自巡查及聯合行動，到所有酒吧/酒館等採取嚴厲執法行動，並提醒酒吧/酒館、其他餐飲處所及相關表列處所負責人切勿鬆懈，必須嚴格遵從第599F章及第599L章《預防及控制疾病(疫苗通行證)規例》等規定及指示。相關顧客亦須遵守各項防疫規例及限制，包括疫苗接種、群組聚集及佩戴口罩等規定。